Головна Одеса Вісім одеських поїздів затримуються через обстріл

Вісім одеських поїздів затримуються через обстріл

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 09:39
Затримки одеських поїздів після атаки дронами
Потяги на коліях. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У ніч проти 25 вересня російські обстріли по Україні пошкодили залізничну інфраструктуру. Через знеструмлення чотирьох дільниць частину рейсів перевели на резервні тепловози. Постраждалих немає, але пасажири з Одеси та інших міст стикаються із затримками, які сягають понад п’яти годин.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Читайте також:

Затримки поїздів

Внаслідок нічних атак на Україну пошкоджено енергетичні об’єкти, що забезпечують роботу залізниці. Через аварії рух частини поїздів організували з резервними тепловозами. Станом на ранок найбільші затримки зафіксовані у таких рейсів:

  • №53/54 Одеса — Дніпро (+5:09),
  • №253/254 Одеса — Кривий Ріг (+5:09),
  • №7/8 Одеса — Харків (+4:47),
  • №147/148 Київ — Одеса (+2:01),
  • №127/128 Львів — Запоріжжя (+1:18),
  • №31/32 Перемишль — Запоріжжя (+1:17),
  • №51/52 Запоріжжя — Одеса (+1:10),
  • №91/92 Одеса — Краматорськ (+1:02).

Також два приміські поїзди №6251 та №6253 сполученням Вапнярка — Одеса були об’єднані в один склад. Вони курсують із резервним тепловозом: №6251 затримався більш ніж на 3,5 години, а №6253 — понад 2 години.

Залізничники запевняють, що відновлюють графік руху та ліквідовують наслідки атаки. Наразі направили резервні тепловози на всі знеструмлені дільниці.

Нагадаємо, ми писали, що вночі РФ атакувала Одещину дронами. Крім того, під ударом КАБ опинилася Сумщина.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
