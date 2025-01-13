Житель Одесской области восемь лет жил с фальшивым паспортом

Человек держит паспорта. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Житель Измаила в течение восьми лет жил с поддельным паспортом. За него он заплатил 350 долларов. Судья решил строго не наказывать мужчину.

Об этом журналисты Новости.LIVE узнали из приговора Дзержинского райсуда Харькова.

Читайте также:

Подробности дела

По материалам суда, мужчина приобрел подделку еще в 2016 году. Его фото на заказ вклеили в недействительный паспорт. Кто именно изготавливал фальшивку, пока неизвестно.

Обман раскрылся только сейчас. Подделку обнаружил полицейский в городе Изюм Харьковской области, которому подсудимый показал паспорт.

Что решил суд

Суд принял во внимание искреннее раскаяние обвиняемого. Ему назначили 1,7 тыс. грн штрафа. Кроме того, мужчина должен возместить государству 4,5 тыс. грн расходов на судебную экспертизу. Фальшивый паспорт подлежит уничтожению.

Напомним, в Одесской области задержали мужчину с поддельными мексиканскими документами. Также мы писали о закарпатце, который сделал себе в Photoshop военный билет.