Мешканець Одещини вісім років жив з фальшивим паспортом

Людина тримає паспорти. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Мешканець Ізмаїлу протягом восьми років жив з підробленим паспортом. За нього він заплатив 350 доларів. Суддя вирішив суворо не карати чоловіка.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Дзержинського райсуду Харкова.

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Подробиці справи

За матеріалами суду, чоловік придбав підробку ще у 2016 році. Його фото на замовлення вклеїли у недійсний паспорт. Хто саме виготовляв фальшивку, поки невідомо.

Обман розкрився тільки зараз. Підробку виявив поліцейський у місті Ізюм Харківської області, якому підсудний показав паспорт.

Що вирішив суд

Суддя взяв до уваги щире каяття обвинуваченого. Йому призначили 1,7 тис. грн штрафу. Крім того, чоловік має відшкодувати державі 4,5 тис. грн витрат на судову експертизу. Фальшивий паспорт підлягає знищенню.

Нагадаємо, на Одещині затримали чоловіка з підробленими мексиканськими документами. Також ми писали про закарпатця, який зробив собі у Photoshop військовий квиток.