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"Приветствуем на государственном языке": в Одесской области учатся общаться на украинском

4 июня 2023 18:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
"Поздравляем на государственном языке": в Одесской области учатся общаться на украинском
Общественный проект благодарности. Фото: Анатолий Сухарский
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Сарате реализуют общественный проект благодарности за общение на украинском языке. Для этого в публичных местах устанавливают таблички "Приветствуем на государственном языке".

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил общественный активист из Сараты Анатолий Сухарский.

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"Увеличивается круг людей, заинтересованных в присоединении к проекту по распространению украинского пространства в поселке Сарата. С большим удовольствием общественное признание "Приветствуем на государственном языке" получила предприниматель Крикунова Ксения Ивановна, работающая в магазине", — написал Анатолий Сухарский.

По его словам, распространять использование украинского языка следует не путем принуждения, а наоборот сознательным отношением к этому вопросу. К реализации проекта приобщаются местные жители, подсказывающие еще новые варианты благодарности за общение на государственном языке.

Таблички с таким содержанием также нашли свое место в помещениях Саратского поселкового дома культуры. А в скором времени, рассказывает активист, найдут и в других населенных пунктах региона. Это позволит не только пробудить украинский дух и сознание в Бессарабии, но и уменьшить простор для русского мира.

Напомним, в Одессе бариста прошел ускоренный курс изучения украинского языка. Если только вчера работник кафе говорил, что "Адесса русскоязычный город", то уже сегодня он щебечет соловьиной.

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