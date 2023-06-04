"Вітаємо державною мовою": на Одещині вчаться спілкуватися українською

Громадський проєкт подяки. Фото: Анатолій Сухарський

В Сараті реалізують громадський проєкт подяки за спілкування українською мовою. Для цього у публічних місцях встановлюють таблички "Вітаємо державною мовою".

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив громадський активіст з Сарати Анатолій Сухарський.

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"Поширюється коло людей, зацікавлених у долученні до проєкту з поширення українського простору в селищі Сарата. З великим задоволенням громадське визнання "Вітаємо державною мовою" отримала підприємець Крікунова Ксенія Іванівна, яка працює у магазині", — написав Анатолій Сухарський.

За його словами, поширювати використання української мови слід не шляхом примусу, а навпаки, свідомим ставленням до цього питання. До реалізації проєкту долучаються місцеві мешканці, які підказують ще нові варіанти подяки за спілкування державною новою.

Таблички із таким змістом, також знайшли своє місце у приміщеннях Саратського селищного будинку культури. А незабаром, розповідає активіст, знайдуть і в інших населених пунктах регіону. Це дозволить не лише пробудити український дух та свідомість в Бессарабії, але й зменшити простір для "русского міра".

Нагадаємо, в Одесі бариста пройшов пришвидшений курс вивчення української мови. Якщо тільки вчора працівник кафе казав, що "Адесса русскоязычный город", то вже сьогодні він щебече солов’їною.