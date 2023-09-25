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Виталий Ким сообщил, насколько Николаевщина готова к зиме

25 сентября 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Виталий Ким сообщил, насколько Николаевщина готова к зиме
Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Начало отопительного сезона уже не за горами. Украина готовится к наступлению холодов. В Николаевской области уже восстановлено почти 100% поврежденной РФ критической инфраструктуры.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина—Укринформ сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Заключены договоры с объектами критической инфраструктуры. Мы мониторим состояние подготовки, которое длится с марта-апреля этого года. На данный момент заканчивается эта подготовка. Возобновлена критическая инфраструктура, поврежденная в прошлом году, скажем 98-99%. То есть мы готовы в новый сложный отопительный сезон", — отметил Виталий Ким.

Виталий Ким обратил внимание на один важный аспект – вопрос снабжения дров. По его словам, одной из основных причин этой нестабильности есть отсутствие субвенций. Тем не менее, администрация области уже разработала логистический план и готовится к возможным неурядицам.

"Сейчас продолжаются тренировки по критической инфраструктуре на отработку критических моментов. По всей области. То есть область готова к этому отопительному сезону, но очень неопределенный фактор - это количество обстрелов и ракет, которые мы ожидаем в этом году", — добавил начальник Николаевской ОВА.

Напомним, в Одессе продолжается подготовка к отопительному сезону. В настоящее время 94% социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства готовы к наступлению холодов.

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