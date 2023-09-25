Віталій Кім повідомив, наскільки Миколаївщина готова до зими

Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Початок опалювального сезону вже не за горами. Україна готується до настання холодів. В Миколаївській області вже відновлено майже 100% пошкодженої РФ критичної інфраструктури.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"Укладені договори з об’єктами критичної інфраструктури. Ми моніторимо стан підготовки, який триває з березня-квітня цього року. На цей момент закінчується ця підготовка. Відновлена критична інфраструктура, яка була пошкоджена минулого року, скажімо 98-99%. Тобто ми готові до нового складного опалювального сезону", — зазначив Віталій Кім.

Віталій Кім звернув увагу на один важливий аспект – питання постачання дров. За його словами, однією з основних причин цієї нестабільності є відсутність субвенцій. Попри це, адміністрація області вже розробила логістичний план та готується до можливих негараздів.

"Зараз тривають тренування по критичній інфраструктурі на відпрацювання критичних моментів. По всій області. Тобто область готова до цього опалювального сезону, але дуже невизначений фактор — це кількість обстрілів та ракет, які ми очікуємо цього року", — додав начальник Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, в Одесі продовжується підготовка до опалювального сезону. Наразі 94% соціальної сфери та житлово-комунального господарства готові до настання холодів.