Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 30 ноября.

Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 30 ноября, в Одессе ожидается облачная погода, однако утром местами возможны прояснения и мороз. Синоптики прогнозируют, что ветер пойдет на убыль, осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утром: утром ожидается ясная погода, местами мороз. Температура будет составлять -2...+1 °C. Ветер северо-западный — 2,6 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура составит около +3 °C. Ветер южный — 3,9 м/с.

Вечер: к вечеру небо все еще будет покрыто облаками. Температура воздуха поднимется до +8 °C. Ветер юго-западный усилится до 6,8 м/с.

Восход: 30 ноября солнце взойдет в 07:19.

Закат: 30 ноября солнце будет заходить в 16:12.

Продолжительность светового дня: 8 часов и 53 минуты.

Погода в Украине в декабре

Среднемесячная температура в декабре будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы, в отличие от ноября, в которой она оказалась близка к норме. Синоптики отметили, что накрывшая Украину непогода вскоре закончится и в декабре не предвидится. В последний месяц года ожидается без сильных продолжительных морозов, но с небольшими частыми осадками.