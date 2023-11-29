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Вітер нарешті стихне — синоптики розповіли про погоду в Одесі завтра

29 листопада 2023 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 листопада
Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 30 листопада, в Одесі протягом дня очікується хмарна погода, проте зранку місцями можливі прояснення та мороз. Синоптики прогнозують, що вітер піде на спад, опадів не передбачається. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується ясна погода, місцями мороз. Температура становитиме -2...+1 °C. Вітер північно-західний — 2,6 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +3 °C. Вітер південний — 3,9 м/с. 

Вечір: на вечір небо все ще буде вкрите хмарами. Температура повітря підійметься до +8 °C. Вітер південно-західний — посилиться до 6,8 м/с. 

Схід сонця: 30 листопада сонце зійде о 07:19.
Захід сонця: 30 листопада сонце заходитиме о 16:12.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 53 хвилини.

Погода в Україні у грудні

Середньомісячна температура у грудні буде на 1-1,5 градуса вище кліматичної норми, на відміну від листопада, в якому вона виявилась близькою до норми. Синоптики зазначили, що негода, яка накрила Україну, невдовзі закінчиться та у грудні не передбачається. Останній місяць року очікується без сильних тривалих морозів, але з невеликими частими опадами.

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