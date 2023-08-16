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Ветер усилится: какой будет погода в Одессе сегодня

16 августа 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды и температура Черного моря сегодня – 16 августа.
Девушки отдыхают на лавочке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 16 августа, одесситов и жителей области ждет теплый, малооблачный день. Впрочем, синоптики предупреждают об усугублении ветра. Температура Черного моря прогреется до 23°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер ночью северо-восточный, днем ​​восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 21-23°С, днем ​​29-31°С.
  • Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
  • Влажность — 50%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер ночью северо-восточный, днем ​​восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 18-23°С, днем ​​29-34°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Температура Черного моря

Температура Черного моря в среднем колеблется от +22 до +23 градусов. У берега Одессы вода потеплела.

Температура Черного моря. Карта составлена ​​на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost
Температура Черного моря. Карта составлена ​​на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Мариуполя и Геническа. Вода там прогрелась до +26°С. В Одессе температура воды прогрелась до +23°С.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost
Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Погода в Украине

16 августа в Украине будет преобладать небольшая облачность. Кратковременные дожди возможны только в Закарпатье и Прикарпатье. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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