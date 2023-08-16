Прогноз погоды и температура Черного моря сегодня – 16 августа.

Ветер усилится: какой будет погода в Одессе сегодня
Сегодня, 16 августа, одесситов и жителей области ждет теплый, малооблачный день. Впрочем, синоптики предупреждают об усугублении ветра. Температура Черного моря прогреется до 23°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер ночью северо-восточный, днем восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 21-23°С, днем 29-31°С.
- Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
- Влажность — 50%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер ночью северо-восточный, днем восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 18-23°С, днем 29-34°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Температура Черного моря
Температура Черного моря в среднем колеблется от +22 до +23 градусов. У берега Одессы вода потеплела.
Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Мариуполя и Геническа. Вода там прогрелась до +26°С. В Одессе температура воды прогрелась до +23°С.
Погода в Украине
16 августа в Украине будет преобладать небольшая облачность. Кратковременные дожди возможны только в Закарпатье и Прикарпатье. Подробный прогноз погоды читайте в материале.