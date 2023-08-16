Прогноз погоды и температура Черного моря сегодня – 16 августа.

Девушки отдыхают на лавочке. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 16 августа, одесситов и жителей области ждет теплый, малооблачный день. Впрочем, синоптики предупреждают об усугублении ветра. Температура Черного моря прогреется до 23°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер ночью северо-восточный, днем ​​восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 21-23°С, днем ​​29-31°С.

Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.

Влажность — 50%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер ночью северо-восточный, днем ​​восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 18-23°С, днем ​​29-34°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Температура Черного моря

Температура Черного моря в среднем колеблется от +22 до +23 градусов. У берега Одессы вода потеплела.

Температура Черного моря. Карта составлена ​​на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Мариуполя и Геническа. Вода там прогрелась до +26°С. В Одессе температура воды прогрелась до +23°С.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Погода в Украине

16 августа в Украине будет преобладать небольшая облачность. Кратковременные дожди возможны только в Закарпатье и Прикарпатье. Подробный прогноз погоды читайте в материале.