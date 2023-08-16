Прогноз погоди та температура Чорного моря сьогодні – 16 серпня

Вітер посилиться: якою буде погода в Одесі сьогодні
Сьогодні, 16 серпня, на одеситів та мешканців області чекає теплий, малохмарний день. Втім, синоптики попереджають про посилення вітру. Температура Чорного моря прогріється до 23°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер вночі північно-східний, вдень східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 21-23°С, вдень 29-31°С.
- Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
- Вологість — 50%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер вночі північно-східний, вдень східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 18-23°С, вдень 29-34°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Температура Чорного моря
Температура Чорного моря в середньому коливається від +22 до +23 градусів. Біля берега Одеси вода потеплішала.
Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Маріуполя та Генічеська. Вода там прогрілася до +26°С. В Одесі температура води прогрілась до +23°С.
Погода в Україні
16 серпня, в Україні переважатиме невелика хмарність. Короткочасні дощі можливі лише на Закарпатті та Прикарпатті. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.