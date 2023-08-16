Прогноз погоди та температура Чорного моря сьогодні – 16 серпня

Дівчата відпочивають на лавочці. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 серпня, на одеситів та мешканців області чекає теплий, малохмарний день. Втім, синоптики попереджають про посилення вітру. Температура Чорного моря прогріється до 23°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер вночі північно-східний, вдень східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 21-23°С, вдень 29-31°С.

Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вологість — 50%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер вночі північно-східний, вдень східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 18-23°С, вдень 29-34°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Температура Чорного моря

Температура Чорного моря в середньому коливається від +22 до +23 градусів. Біля берега Одеси вода потеплішала.

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Маріуполя та Генічеська. Вода там прогрілася до +26°С. В Одесі температура води прогрілась до +23°С.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Погода в Україні

16 серпня, в Україні переважатиме невелика хмарність. Короткочасні дощі можливі лише на Закарпатті та Прикарпатті. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.