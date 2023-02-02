Погода в Одессе и области 2 февраля

Ветер и мороз: на Одесчину надвигается ухудшение погодных условий
Сегодня, 2 февраля, в Одессе ожидается усиление ветра. Кроме того, синоптики предупреждают о морозном дне.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
В городе сегодня облачно. Синоптики сообщают, что день должен быть без существенных осадков. Ночью и утром гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -1...-3°С мороза, днем +3...+5°С тепла. Атмосферное давление — 754 миллиметров ртутного столбика. Влажность воздуха 85%.
Прогноз погоды в Одесской области
В области будет облачно, сильных осадков также не следует ожидать. Ночью и утром гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...-5°С мороза, днем +1...+6°С тепла. На автодорогах области видимость хорошая, ночью и утром местами гололедица.
Погода в Украине
В Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится. Станислав Щедрин рассказал, что уже с 3 февраля есть большая вероятность резкого изменения погоды в Украине. Это приведет к мощному циклону, который надвигается с юга. Он принесет сильные снегопады, метели и морозы в Украину.
Для кого-то настоящая зима — это коллапс, а для кого-то — упоминания о беззаботном детстве и игрушках с друзьями во дворе. Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская увидела эмоции одесситов на белоснежный город.