Погода в Одессе и области 2 февраля

День должен пройти без осадков

Сегодня, 2 февраля, в Одессе ожидается усиление ветра. Кроме того, синоптики предупреждают о морозном дне.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня облачно. Синоптики сообщают, что день должен быть без существенных осадков. Ночью и утром гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -1...-3°С мороза, днем +3...+5°С тепла. Атмосферное давление — 754 миллиметров ртутного столбика. Влажность воздуха 85%.

Прогноз погоды в Одесской области

В области будет облачно, сильных осадков также не следует ожидать. Ночью и утром гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...-5°С мороза, днем +1...+6°С тепла. На автодорогах области видимость хорошая, ночью и утром местами гололедица.

Погода в Украине

В Украине начался третий зимний месяц. Хотя первые два не слишком часто радовали украинцев снежными сугробами и морозами, народные синоптики пообещали, что в феврале погода кардинально изменится. Станислав Щедрин рассказал, что уже с 3 февраля есть большая вероятность резкого изменения погоды в Украине. Это приведет к мощному циклону, который надвигается с юга. Он принесет сильные снегопады, метели и морозы в Украину.

Для кого-то настоящая зима — это коллапс, а для кого-то — упоминания о беззаботном детстве и игрушках с друзьями во дворе. Фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская увидела эмоции одесситов на белоснежный город.