Погода в Одесі та області 2 лютого

Вітер та мороз: на Одещину насувається погіршення погодних умов
Сьогодні, 2 лютого, в Одесі очікується посилення вітру. Крім того, синоптики попереджають про морозний день.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні буде хмарно. Синоптики повідомляють, що день має бути без істотних опадів. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі -1...-3°С морозу, вдень +3...+5°С тепла. Атмосферний тиск — 754 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 85%.
Прогноз погоди в Одеській області
В області буде також хмарно, сильних опадів не слід очікувати. Вночі та вранці ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0...-5°С морозу, вдень 1...+6°С тепла. На автошляхах області видимість добра, вночі та вранці місцями ожеледиця.
Погода в Україні
В Україні розпочався третій зимовий місяць. Хоча перші два не надто часто тішили українців сніговими кучугурами та морозами, народні синоптики пообіцяли, що у лютому погода кардинально зміниться. Станіслав Щедрін розповів, що вже з 3 лютого є велика ймовірність щодо різкої зміни погоди в Україні. Це спричинить потужний циклон, який насувається з півдня. Він принесе сильні снігопади, хуртовини та морози в Україну.
Для когось справжня зима — це колапс, а для когось — згадки про безтурботне дитинство та забавки з друзями у дворі. Фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська побачила емоції одеситів на білосніжне місто.