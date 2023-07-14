Мобилизация в Украине

Принудительная мобилизация: в ТЦК должны ликвидировать случаи нарушения — генпрокурор
Руководители ТЦК, где были обнаружены факты превышения служебных полномочий, должны ликвидировать и не допускать случаев нарушения законодательства в вопросах мобилизации. Граждане также должны понимать всю ответственность при попытке избежать призыва.
Об этом во время рабочего визита в Одессу рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
По его словам, по состоянию на сегодняшний день уже есть открытые уголовные производства, касающиеся случаев превышения полномочий представителями ТЦК. Кроме того, выявлены факты коррупции в территориальных центрах комплектования.
"Те руководители ТЦК, где были обнаружены вышеупомянутые факты, должны устранить причины возникновения таких последствий. Ведь для украинского общества важно, чтобы был единый подход и равное отношение к любому человеку, который должен выполнять свой долг перед родиной и защищать ее. Также граждане должны знать, что невозможно купить справку об освобождении от мобилизации в каком-либо военкомате, здесь проблема более комплексная, поскольку привлечены представители больниц, которые выдают фейковые документы, а также различные органы государственной власти, которые помогают уклоняться от мобилизации", — подчеркнул Андрей Костин.
Напомним, в Одессе разворачивается очередной скандал, связанный с мобилизацией военнообязанных. В сети быстро распространилось видео, где шесть мужчин в военной форме пытаются затащить призывника в авто.