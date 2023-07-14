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Принудительная мобилизация: в ТЦК должны ликвидировать случаи нарушения — генпрокурор

14 июля 2023 18:20
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Мобилизация в Украине
Вручение повестки. Фото: Униан
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Руководители ТЦК, где были обнаружены факты превышения служебных полномочий, должны ликвидировать и не допускать случаев нарушения законодательства в вопросах мобилизации. Граждане также должны понимать всю ответственность при попытке избежать призыва. 

Об этом во время рабочего визита в Одессу рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

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По его словам, по состоянию на сегодняшний день уже есть открытые уголовные производства, касающиеся случаев превышения полномочий представителями ТЦК. Кроме того, выявлены факты коррупции в территориальных центрах комплектования.

"Те руководители ТЦК, где были обнаружены вышеупомянутые факты, должны устранить причины возникновения таких последствий. Ведь для украинского общества важно, чтобы был единый подход и равное отношение к любому человеку, который должен выполнять свой долг перед родиной и защищать ее. Также граждане должны знать, что невозможно купить справку об освобождении от мобилизации в каком-либо военкомате, здесь проблема более комплексная, поскольку привлечены представители больниц, которые выдают фейковые документы, а также различные органы государственной власти, которые помогают уклоняться от мобилизации", — подчеркнул Андрей Костин.

Напомним, в Одессе разворачивается очередной скандал, связанный с мобилизацией военнообязанных. В сети быстро распространилось видео, где шесть мужчин в военной форме пытаются затащить призывника в авто.

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