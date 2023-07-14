"Мобілізація по-одеськи": з’явилось відео як б’ють та саджають призовника в авто

Перевірка на блокпостах. Фото: google

В Одесі розгортається черговий скандал пов’язаний із мобілізацією військовозобов’язаних. В мережі швидко поширилось відео, де шестеро чоловіків у військові формі намагаються затягнути призовника в авто.

Відео опублікували на одному із telegram-каналів.

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На відео видно як чоловіки у військовій формі намагаються затягнути призовника до авто. Крім того, видно як один з військових вдарив військовозобов'язаного. Згодом його підвели та вчотирьох запихували в авто також із застосуванням сили

Скандали за участю військкомів

На Одещині під час роботи ТЦК військкоми помітили, що дівчина зі свого авто знімає на відео, як вони видають повістку хлопцю. Співробітники територіального центру комплектування вирішили за такі дії забрати у дівчини телефон.

Зазначимо, це вже не перший інцидент за участю військових в Одеській області. Черговий скандал виник між одеситами та групою чоловіків у військовій формі. Останні словесно погрожувати зарізати тих, хто ухиляється від мобілізації.

Нагадаємо, в Одесі біля залізничного вокзалу затримали київських музикантів та відправили до військової частини. Гурт Junket планував відіграти благодійний концерт в одному з клубів міста 9 червня.