Черговий скандал із військовими в Одесі

Одесити у міському парку. Фото: Новини.LIVE

Черговий скандал виник між одеситами та групою чоловіків у військовій формі. Останні словесно погрожувати зарізати тих, хто ухиляється від мобілізації.

Відповідне відео учасники конфлікту розмістили у телеграм-каналі.

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З розмови зрозуміло, що група одеситів, як тільки побачили чоловіків у військовій формі, відвернулися від них та негайно почали накивати п’ятами. Втім, розмова із військовими все-таки відбулася.

Громадяни намагалися спровокувати їх розмовами про розстріл.

"Я не буду тобі стріляти у ногу, а заріжу тебе, тому що я контужений", — так з агресією відповів один із військових громадянам.

Зазначимо, раніше чоловік у військовій формі підрізав на дорозі водія й погрожував йому мобілізацією. Скандал розгортався під час руху автомобілів на вулиці Грушевського.

Нагадаємо, тилових військових комісарів із центрів комплектацій відправлятимуть на фронт, а на їхні місця призначатимуть бійців, які отримали поранення. Таке завдання доручив Володимир Зеленський головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

Не секрет, що в Україні військкоми в деяких територіальних центрах комплектування вибудували корупційні схеми. За відстрочку від армії чи перетин кордону вони вимагають тисячі доларів. А декотрі із них настільки вкорінилися у своїх кріслах, що вважають себе незамінними.

Що думають одесити про відправлення тилових військових комісарів на фронт, читайте у нашому матеріалі.