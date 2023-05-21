Очередной скандал с военными в Одессе

Одесситы в городском парке. Фото: Новини.LIVE

Очередной скандал возник между одесситами и группой мужчин в военной форме. Последние словесно угрожали зарезать уклоняющихся от мобилизации.

Соответствующее видео участники конфликта разместили в телеграм-канале.

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Из разговора понятно, что группа одесситов, как только увидели мужчин в военной форме, отвернулись от них медленно начали убегать. Впрочем, разговор с военными все-таки состоялся.

Граждане пытались спровоцировать их разговорами о расстреле.

"Я не буду тебе стрелять в ногу, а зарежу тебя, потому что я контуженый", — так с агрессией ответил один из военных гражданам.

Ранее мужчина в военной форме подрезал на дороге водителя и угрожал ему мобилизацией. Скандал разворачивался при движении автомобилей на улице Грушевского.

Напомним, тыловых военных комиссаров из центров комплектаций будут отправлять на фронт, а на их места будут назначаться получившие ранения бойцов. Такую задачу поручил Владимир Зеленский главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Не секрет, что в Украине военные в некоторых территориальных центрах комплектования выстроили коррупционные схемы. За отсрочку от армии или пересечение границы они требуют тысячи долларов. А некоторые из них настолько укоренились в своих креслах, что считают себя незаменимыми.

Что думают одесситы об отправке тыловых военных комиссаров на фронт, читайте в нашем материале.