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Стрілянина на базарі: черговий скандал на Одещині за участю військкома

18 червня 2023 20:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Стрілянина на базарі: черговий скандал на Одещині за участю військкома
Міський базар. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

В місті Рені Одеської області  стався скандал за участю військкома. На місцевому ринку він почав стрілянину у повітря під час спроби затримати чоловіка. 

Відповідне відео зафільмували очевидці.

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На відео чутно, як чоловік у військовій формі наказав місцевому мешканцю у цивільному йти на за ним.  Втім це спричинило обурення у людей, які злякалися пострілів.

"Чому ви прийшли на базар і влаштовуєте тут стрілянину?" — запитала одна із жінок у військкома, втім відповіді так і не отримала.

Скандали за участю військкомів

Зазначимо, це вже не перший інцидент  за участю військових в Одеській області. Черговий скандал виник між одеситами та групою чоловіків у військовій формі. Останні словесно погрожувати зарізати тих, хто ухиляється від мобілізації.

Нагадаємо, в Одесі біля залізничного вокзалу затримали київських музикантів та відправили до військової частини. Гурт Junket планував відіграти благодійний концерт в одному з клубів міста 9 червня.

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