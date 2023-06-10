Приїхали грати концерт, а потрапили до військової частини: черговий скандал в Одесі

Музиканти гурту Junket. Фото: Dima Sazonov

В Одесі біля залізничного вокзалу затримали київських музикантів та відправили до військової частини. Гурт Junket планував відіграти благодійний концерт в одному з клубів міста 9 червня.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив учасник гурту Дмитро Сазонов.

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За його словами, гурт Junket планував відіграти благодійний концерт в одному з клубів міста 9 червня. Втім, до концертного майданчика музиканти так і не доїхали.

"Відійшли від вокзалу і з'явилося 4-5 військових та один "мент". Ніхто не представився і просто повезли нас у військкомат для перевірки. Забрали телефони й відправили на медкомісію. Потім відвезли на Житомирщину до десантно-штурмових військ", — розповів музикант.

Відомо, що на Житомирщині їх не взяли до десантно-штурмових військ та планують відвезти в інше місто.

Учасник гурту обурений таким ставленням військкомів до чоловіків призовного віку. Каже, що такий підхід варто змінювати.

"Від цієї історії залишається гіркий осад. Всі знають, з чуток і деяких фактів, як працюють одеські ТЦК. Не на часі, звісно, такі заяви, але спливають в памʼяті й маєтки в Іспанії, й дорогі автомобілі. Це все неправильно і так не повинно бути в країні, котра прагне бути у домі європейських цінностей. Я просто хочу пояснити цю ситуацію, бо ці совкові підходи треба змінювати, ми робили, робимо і будемо робити все, що від нас залежить, аби прискорити наш перехід до цивілізованого світу",— написав Дмитро Сазонов.

Нагадаємо, розслідування справи щодо скандального військкома Євгена Борисова, яке проводить Державне бюро розслідувань, отримало нові подробиці. Як виявилось, військовий відпочивав наприкінці минулого року в Іспанії.