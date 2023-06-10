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Приехали играть концерт, а попали в воинскую часть: очередной скандал в Одессе

10 июня 2023 15:55
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Приехали играть концерт, а попали в воинскую часть: очередной скандал в Одессе.
Музыканты группы Junket. Фото: Dima Sazonov
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В Одессе у железнодорожного вокзала задержали киевских музыкантов и отправили в воинскую часть. Группа Junket планировала отыграть благотворительный концерт в одном из клубов города 9 июня.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил участник группы Дмитрий Сазонов.

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По его словам, группа Junket планировала отыграть благотворительный концерт в одном из клубов города 9 июня. Впрочем, до концертной площадки музыканты так и не доехали.

"Отошли от вокзала и появилось 4-5 военных и один "мент". Никто не представился и просто повезли нас в военкомат для проверки. Забрали телефоны и отправили на медкомиссию. Затем отвезли в Житомирскую область в десантно-штурмовые войска", — рассказал музыкант.

Известно, что в Житомирской области их не взяли в десантно-штурмовые войска и планируют отвезти в другой город.

Участник группы возмущен таким отношением военных к мужчинам призывного возраста. Говорит, что такой подход следует менять.

"От этой истории остается горький осадок. Все знают, по слухам и некоторым фактам, как работают одесские ТЦК. Не время, конечно, такие заявления, но всплывают в памяти и имения в Испании, и дорогие автомобили. Это все неправильно и так не должно быть в стране, стремящейся быть в доме европейских ценностей. Я просто хочу объяснить эту ситуацию, потому что эти совковые подходы нужно менять, мы делали, делаем и будем делать все от нас зависящее, чтобы ускорить наш переход к цивилизованному миру", — написал Дмитрий Сазонов.

Напомним, расследование дела по скандальному военкому Евгению Борисову, которое проводит Государственное бюро расследований, получило новые подробности. Как оказалось, военный отдыхал в конце прошлого года в Испании.

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