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Стрельба на базаре: очередной скандал в Одесской области с участием военкома

18 июня 2023 20:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Стрельба на базаре: очередной скандал в Одесской области с участием военкома
Городской рынок. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В городе Рени Одесской области произошел скандал с участием военкома. На местном рынке он начал стрельбу в воздух при попытке задержать мужчину.

Соответствующее видео было снято очевидцами.

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На видео слышно, как мужчина в военной форме приказал местному жителю идти к нему. Впрочем, это вызвало возмущение у людей, испугавшихся выстрелов.

"Почему вы пришли на базар и устраиваете здесь стрельбу?" — спросила одна из женщин у военкома, однако ответа так и не получила.

Скандалы с участием военнослужащих

Это уже не первый инцидент с участием военных в Одесской области. Очередной скандал возник между одесситами и группой мужчин в военной форме. Последние словесно угрожать зарезать уклоняющихся от мобилизации.

Напомним, в Одессе у железнодорожного вокзала задержали киевских музыкантов и отправили в воинскую часть. Группа Junket планировала отыграть благотворительный концерт в одном из клубов города 9 июня.

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