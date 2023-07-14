"Мобилизация по-одесски": появилось видео как бьют и сажают призывника в авто
В Одессе разворачивается очередной скандал, связанный с мобилизацией военнообязанных. В сети быстро распространилось видео, где шесть мужчин в военной форме пытаются затащить призывника в авто.
Видео было опубликовано на одном из telegram-каналов.
На видео видно, как мужчины в военной форме пытаются затянуть призывника в авто. Кроме того, видно как один из военных ударил военнообязанного. Впоследствии его подвели и вчетвером запихивали в авто также с применением силы.
Скандалы с участием военнослужащих
В Одесской области во время работы ТЦК военными заметили, что девушка со своего авто снимает на видео, как они выдают повестку парню. Сотрудники территориального центра комплектования решили за такие действия забрать у девушки телефон.
Это уже не первый инцидент с участием военных в Одесской области. Очередной скандал возник между одесситами и группой мужчин в военной форме. Последние словесно угрожать зарезать уклоняющихся от мобилизации.
Напомним, в Одессе у железнодорожного вокзала задержали киевских музыкантов и отправили в воинскую часть. Группа Junket планировала отыграть благотворительный концерт в одном из клубов города 9 июня.