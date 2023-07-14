Мобілізація в Україні

Примусова мобілізація: у ТЦК повинні усунути випадки порушення — генпрокурор
Керівники ТЦК, де були виявлені факти перевищення службових повноважень, повинні ліквідувати та не допускати випадки порушення законодавства в питаннях мобілізації. Громадяни також повинні розуміти всю відповідальність за спробу уникнути призову.
Про це під час робочого візиту до Одеси розказав генеральний прокурор України Андрій Костін.
За його словами, станом на сьогодні вже є відкриті кримінальні провадження, які стосуються випадків перевищення повноважень представниками ТЦК. Крім того, виявлені також факти корупції в територіальних центрах комплектування.
"Ті керівники ТЦК, де були виявлені вищезазначені факти, мають усунути причини виникнення таких наслідків. Адже для українського суспільства важливо, щоб був єдиний підхід і рівне ставлення до будь-якої людини, яка має виконувати свій обов’язок перед батьківщиною та захищати її. Також громадяни повинні знати, що неможливо купити довідку про звільнення від мобілізації у будь-якому військкоматі. Тут проблема є більш комплексною, бо залучені на жаль представники лікарень, які видають фейкові документи, а також різні органи державної влади, які допомагають ухилятися від мобілізації", — наголосив Андрій Костін.
Нагадаємо, в Одесі розгортається черговий скандал пов’язаний із мобілізацією військовозобов’язаних. В мережі швидко поширилось відео, де шестеро чоловіків у військові формі намагаються затягнути призовника в авто.