Мобілізація в Україні

Вручення повістки. Фото: Уніан

Керівники ТЦК, де були виявлені факти перевищення службових повноважень, повинні ліквідувати та не допускати випадки порушення законодавства в питаннях мобілізації. Громадяни також повинні розуміти всю відповідальність за спробу уникнути призову.

Про це під час робочого візиту до Одеси розказав генеральний прокурор України Андрій Костін.

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За його словами, станом на сьогодні вже є відкриті кримінальні провадження, які стосуються випадків перевищення повноважень представниками ТЦК. Крім того, виявлені також факти корупції в територіальних центрах комплектування.

"Ті керівники ТЦК, де були виявлені вищезазначені факти, мають усунути причини виникнення таких наслідків. Адже для українського суспільства важливо, щоб був єдиний підхід і рівне ставлення до будь-якої людини, яка має виконувати свій обов’язок перед батьківщиною та захищати її. Також громадяни повинні знати, що неможливо купити довідку про звільнення від мобілізації у будь-якому військкоматі. Тут проблема є більш комплексною, бо залучені на жаль представники лікарень, які видають фейкові документи, а також різні органи державної влади, які допомагають ухилятися від мобілізації", — наголосив Андрій Костін.

Нагадаємо, в Одесі розгортається черговий скандал пов’язаний із мобілізацією військовозобов’язаних. В мережі швидко поширилось відео, де шестеро чоловіків у військові формі намагаються затягнути призовника в авто.