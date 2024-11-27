Заместитель Труханова получает одну из самых высоких пенсий в Одесской области

Вицемер Одессы Валерий Силин. Фото: мэрия Одессы

Одну из самых высоких пенсий в Одесской области получает заместитель городского головы Одессы Валерий Силин — 53 тыс. грн. В эту сумму входят выплаты по инвалидности, за которые должностному лицу пришлось судиться.

Об этом сообщает издание "НикВести".

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По данным издания, Валерий Силин вышел на пенсию по инвалидности в 2010 году. До этого он работал следователем по особо важным делам в Генеральной прокуратуре. В 2020 году мужчина судился с Пенсионным фондом за перерасчет выплат. Вице-мер выиграл суд и добился назначения ему пенсии по инвалидности в размере 86% зарплаты.

Сам чиновник утверждает, что оформил инвалидность по болезни, а на момент выхода на пенсию имел 25 лет стажа. Правда, отмечает издание, на время увольнения Валерию Силину было всего 38 лет.

Отметим, что, по данным Опендатабот, средняя пенсия в Одесской области составляет 5,5 тыс. грн.

Напомним, журналисты Новини.LIVE узнавали, какой размер пенсии одесситы считают оптимальным. Также мы писали, кому выплатят 10 окладов при уходе на пенсию в текущем году.