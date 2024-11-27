Заступник Труханова отримує одну з найвищих пенсій на Одещині

Віцемер Одеси Валерій Сілін. Фото: мерія Одеси

Одну з найвищих пенсій на Одещині отримує заступник міського голови Одеси Валерій Сілін — 53 тис. грн. В цю суму входять виплати по інвалідності, за які посадовцю довелося судитися.

Про це повідомляє видання "МикВісті".

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За даними видання, Валерій Сілін вийшов на пенсію по інвалідності у 2010 році. До того він працював слідчим з особливо важливих справ у Генеральній прокуратурі. У 2020 році чоловік судився з Пенсійним фондом за перерахунок виплат. Віцемер виграв суд і домігся призначення йому пенсії по інвалідності у розмірі 86% від зарплати.

Сам посадовець стверджує, що оформив інвалідність через хворобу, а на момент виходу на пенсію мав 25 років стажу. Щоправда, відзначає видання, на час звільнення Валерію Сіліну було лише 38 років.

Зазначимо, що за даними Опендатабот, середня пенсія в Одеській області складає 5,5 тис. грн.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE дізнавалися, який розмір пенсії одесити вважають оптимальним. Також ми писали, кому виплатять 10 окладів при виході на пенсію у поточному році.