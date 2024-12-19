Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Вывела из огня — на Николаевщине женщина спасла шестерых детей arrow

Вывела из огня — на Николаевщине женщина спасла шестерых детей

19 декабря 2024 11:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Николаевской области мать спасла из огня шестерых детей
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В ночь на четверг, 19 декабря, в селе Владимировка Вознесенского района Николаевской области загорелся частный жилой дом. В нем находились мама с шестью детьми. Женщина спасла детей, но сама попала в больницу.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области в четверг, 19 декабря.

Читайте также:

Что произошло

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электросети. Огонь быстро распространился, помещение покрыло густым дымом. Пламя охватило площадь в 100 кв. м. Мать сумела оперативно вывести во двор двух сыновей и четырех дочерей от 4 до 15 лет.

"Женщина получила ожоги и отравилась продуктами горения. Ее госпитализировали в больницу", — рассказали в ГСЧС.

Спасателей вызвал сосед. Они ликвидировали пожар.

Правила безопасности

Если увидите возгорание, попробуйте погасить его огнетушителем или другими подручными средствами. Накройте толстым одеялом, засыпьте песком, залейте водой. Но никогда не тушите водой горящую проводку и приборы, подключенные к электросети. Если понимаете, что вам не справиться с огнем, срочно покиньте помещение. Постарайтесь вывести из здания всех людей или хотя бы предупредить о пожаре.

Напомним, в Киеве произошел пожар в студенческом общежитии. Также мы писали о возгорании на кладбище в Одессе.

дети пожар ГСЧС Николаевская область спасатели

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

12:21 Рада проголосовала за ликвидацию МСЭК с 2025 года

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

12:17 Оккупант признался о приказе расстреливать пленных украинцев

12:15 В приложении Резерв+ произошел масштабный сбой

12:13 В Украине выросли зарплаты — кто получает на 90% больше

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине - 80x80

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

11:57 Украинцы вымерли — очередной языковой скандал в центре Одессы

11:55 В Верховной Раде произошла драка из-за голосования по Бойко

11:54 Что будет с экономикой Украины в 2025 году — прогноз инвесторов

11:54 В Киеве суд наказал мужчину, который убил свою бабушку из-за супа

11:50 Бойко отозвали из комитета Рады по правам человека

Срочная новость

12:21 Рада проголосовала за ликвидацию МСЭК с 2025 года

12:17 Оккупант признался о приказе расстреливать пленных украинцев

12:15 В приложении Резерв+ произошел масштабный сбой

12:13 В Украине выросли зарплаты — кто получает на 90% больше

11:57 Украинцы вымерли — очередной языковой скандал в центре Одессы

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине - 80x80

Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

11:55 В Верховной Раде произошла драка из-за голосования по Бойко

11:54 Что будет с экономикой Украины в 2025 году — прогноз инвесторов

11:54 В Киеве суд наказал мужчину, который убил свою бабушку из-за супа

11:50 Бойко отозвали из комитета Рады по правам человека

11:45 Цены взлетели почти на 30% — где больше всего подорожали квартиры

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Text

09:00 У Трампа озвучили срок финала войны — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвал условия окончания войны в 2025 году

18 декабря 2024
Text

22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Text

21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

Text

19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

Text

17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине