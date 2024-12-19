В Николаевской области мать спасла из огня шестерых детей

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на четверг, 19 декабря, в селе Владимировка Вознесенского района Николаевской области загорелся частный жилой дом. В нем находились мама с шестью детьми. Женщина спасла детей, но сама попала в больницу.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области в четверг, 19 декабря.

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Что произошло

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электросети. Огонь быстро распространился, помещение покрыло густым дымом. Пламя охватило площадь в 100 кв. м. Мать сумела оперативно вывести во двор двух сыновей и четырех дочерей от 4 до 15 лет.

"Женщина получила ожоги и отравилась продуктами горения. Ее госпитализировали в больницу", — рассказали в ГСЧС.

Спасателей вызвал сосед. Они ликвидировали пожар.

Правила безопасности

Если увидите возгорание, попробуйте погасить его огнетушителем или другими подручными средствами. Накройте толстым одеялом, засыпьте песком, залейте водой. Но никогда не тушите водой горящую проводку и приборы, подключенные к электросети. Если понимаете, что вам не справиться с огнем, срочно покиньте помещение. Постарайтесь вывести из здания всех людей или хотя бы предупредить о пожаре.

Напомним, в Киеве произошел пожар в студенческом общежитии. Также мы писали о возгорании на кладбище в Одессе.