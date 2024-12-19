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Вивела з вогню — на Миколаївщині жінка врятувала шістьох дітей

19 грудня 2024 11:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Миколаївщині мати врятувала з вогню шістьох дітей
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ілюстративне/ДСНС
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У ніч на четвер, 19 грудня, у селі Володимирівка Вознесенського району Миколаївської області зайнявся приватний житловий будинок. У ньому перебували мама з шістьма дітьми. Жінка врятувала дітей, але сама потрапила до лікарні.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області у четвер, 19 грудня.

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Що сталося

За попередньою інформацією, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Вогонь швидко поширився, приміщення вкрило густим димом. Полум'я охопило площу у 100 кв. м. Мати зуміла оперативно вивести на подвір'я двох синів та чотирьох доньок віком від 4 до 15 років.

"Жінка отримала опіки й отруїлася продуктами горіння. Її госпіталізували до лікарні", — розповіли у ДСНС.

Рятувальників викликав сусід. Вони ліквідували пожежу.

Правила безпеки

Якщо побачите загоряння — спробуйте погасити його вогнегасником або іншими підручними засобами. Накрийте товстою ковдрою, засипте піском, залийте водою. Але ніколи не гасіть водою палаючу проводку і прилади, підключені до електромережі. Якщо розумієте, що вам не впоратися з вогнем, терміново покиньте приміщення. Постарайтеся вивести з будівлі всіх людей або хоча б попередити їх про пожежу.

Нагадаємо, у Києві сталася пожежа в студентському гуртожитку. Також ми писали про займання на кладовищі в Одесі.

діти пожежа ДСНС Миколаївська область рятувальники

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