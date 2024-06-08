Полицейские на Одесчине задержали мужчину по подозрению в убийстве односельчанина

Задержанный мужчина. Фото: Нацполиция

Полицейские задержали жителя Подольского района по подозрению в убийстве односельчанина. Преступник вывез мужчину в безлюдное место и забил насмерть. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Детали убийства

По информации полиции, событие произошло в Любашевке. В милицию поступило телефонное сообщение, что на одной из улиц поселка находится мужчина со следами избиения. По указанному адресу сразу вызвали скорую. По приезду пострадавший был без сознания. Ему диагностировали ссадины по всей поверхности тела, переломы ребер, теменной кости и кровоизлияния. К сожалению, мужчина скончался в больнице.

Впоследствии полицейские установили, что смертельные повреждения потерпевшему нанес 41-летний односельчанин. Поздним вечером он приехал в центр поселка, где нашел пострадавшего и запугиваниями и биением по голове затолкал его в багажник собственного автомобиля и отвез в безлюдное место. Там вытащил пленника из машины, бросил на землю и беспощадно избил руками и ногами, после чего оставил место преступления.

Какое наказание

На основании собранных доказательств задержанному сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном тяжком телесном повреждении. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Фигурант утверждает, что причиной такого агрессивного поведения стало якобы то, что погибший избил его несовершеннолетнюю падчерицу. В настоящее время эту информацию проверяет полиция.

Напомним, в Одессе задержан 22-летний местный житель по подозрению в убийстве. Молодому человеку сделали замечания по поводу громкой музыки, а он ответил выстрелом в грудь. Теперь одесситу грозит тюрьма.