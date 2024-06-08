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Вивіз у безлюдне місце і забив до смерті — на Одещині затримали злочинця

8 червня 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Поліцейські на Одещині затримали чоловіка за підозрою у вбивстві односельця
Затриманий чоловік. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Поліцейські затримали жителя Подільського району за підозрою у вбивстві односельця. Злочинець вивіз чоловіка у безлюдне місце та забив до смерті. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі вбивства

За інформацією поліції, подія сталася в Любашівці. До правоохоронців надійшло телефонне повідомлення, що на одній із вулиць селища знаходиться чоловік зі слідами побиття. За вказаною адресою одразу викликали "швидку". По приїзду постраждалий був без свідомості. Йому діагностували садна по всій поверхні тіла, переломи ребер, тім'яної кістки та крововиливи. На жаль, чоловік помер у лікарні.

Згодом поліцейські встановили, що смертельні ушкодження потерпілому завдав 41-річний односелець. Пізно ввечері він приїхав у центр селища, де знайшов потерпілого і залякуваннями та биттям по голові заштовхав того до багажника власного автомобіля і відвіз у безлюдне місце. Там витяг бранця з автівки, кинув на землю і нещадно побив руками та ногами, після чого залишив місце злочину.

Яке покарання

На підставі зібраних доказів затриманому повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та умисному тяжкому тілесному ушкодженні. йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Фігурант стверджує, що причиною такої агресивної поведінки стало нібито те, що загиблий побив його неповнолітню падчерку. Зараз цю інформацію перевіряє поліція.  

Нагадаємо, в Одесі затримали 22-річного місцевого жителя за підозрою у вбивстві.  Молодику зробили зауваження з приводу гучної музики, а він відповів вистрілом у груди. Тепер одеситу загрожує тюрма.

побиття
вбивство
поліція
Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
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