Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Вывозил гранаты из зоны боевых действий и продавал на Одесчине arrow

Вывозил гранаты из зоны боевых действий и продавал на Одесчине

27 января 2025 10:47
Верзилова Єлизавета - редактор
Продавал гранаты в Одесской области: что грозит
Гранаты в салоне автомобиля. Фото: ГПСУ
Верзилова Єлизавета - редактор

На Одесчине задержали мужчину, который занимался незаконным сбытом боеприпасов. Злоумышленника разоблачили во время контролируемой закупки, теперь ему грозит провести до семи лет за решеткой.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Подробности инцидента

Пограничников заранее предупредили о возможном вывозе жителем Одесской области боеприпасов из зоны боевых действий. Так, в Белгород-Днестровском районе у 50-летнего мужчины изъяли две ручные осколочные гранаты Ф-1, которые он пытался сбыть. Также правоохранители конфисковали наличные, полученные за продажу "товара".

Читайте также:

Какое наказание грозит

Сейчас мужчине сообщили о подозрении по ч.1 ст.263 УКУ (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За это его могут посадить на срок от трех до семи лет.

Напомним, вчера мы писали о масштабных рейдах в Одессе по выявлению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки. Кроме того, недавно в Киеве мужчина продал гранату, за что получил три года лишения свободы.

Одесса обыски граната Одесская область боеприпасы Новости Киева преступление наказание ГПСУ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:56 Коммунальные квитанции — как платежка может помочь выиграть суд

10:47 Вывозил гранаты из зоны боевых действий и продавал на Одесчине

10:44 Дорожная соль не того качества — в Киеве будут судить чиновницу

10:40 Реклама длиной в час — что происходит на YouTube

10:22 В Киеве из метро исчезли тысячи стульев — причины и мифы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:19 Бойцы морской пехоты ударили по позициям оккупанта — видео

10:17 Будущее под угрозой — Буданов высказался о переговорах с РФ

10:12 Трендовые профессии — что выбрать молодежи в 2025 году

09:54 Какие суммы дохода ФЛП может не облагать налогом — полный список

09:47 Зеленский почтил память жертв Холокоста — фото

10:56 Коммунальные квитанции — как платежка может помочь выиграть суд

10:47 Вывозил гранаты из зоны боевых действий и продавал на Одесчине

10:44 Дорожная соль не того качества — в Киеве будут судить чиновницу

10:40 Реклама длиной в час — что происходит на YouTube

10:22 В Киеве из метро исчезли тысячи стульев — причины и мифы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:19 Бойцы морской пехоты ударили по позициям оккупанта — видео

10:17 Будущее под угрозой — Буданов высказался о переговорах с РФ

10:12 Трендовые профессии — что выбрать молодежи в 2025 году

09:54 Какие суммы дохода ФЛП может не облагать налогом — полный список

09:47 Зеленский почтил память жертв Холокоста — фото

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

26 января 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

Text

08:00 Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

25 января 2025
Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать