Продавал гранаты в Одесской области: что грозит

Гранаты в салоне автомобиля. Фото: ГПСУ

На Одесчине задержали мужчину, который занимался незаконным сбытом боеприпасов. Злоумышленника разоблачили во время контролируемой закупки, теперь ему грозит провести до семи лет за решеткой.



Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Подробности инцидента

Пограничников заранее предупредили о возможном вывозе жителем Одесской области боеприпасов из зоны боевых действий. Так, в Белгород-Днестровском районе у 50-летнего мужчины изъяли две ручные осколочные гранаты Ф-1, которые он пытался сбыть. Также правоохранители конфисковали наличные, полученные за продажу "товара".

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Сейчас мужчине сообщили о подозрении по ч.1 ст.263 УКУ (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За это его могут посадить на срок от трех до семи лет.

Напомним, вчера мы писали о масштабных рейдах в Одессе по выявлению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки. Кроме того, недавно в Киеве мужчина продал гранату, за что получил три года лишения свободы.