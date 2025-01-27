Продавав гранати на Одещині: що загрожує

Гранати в салоні автомобіля. Фото: ДПСУ

На Одещині затримали чоловіка, який займався незаконним збутом боєприпасів. Зловмисника викрили під час контрольованої закупки, тепер йому загрожує провести до семи років за ґратами.



Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Подробиці інциденту

Прикордонників заздалегідь попередили про можливе вивезення мешканцем Одеської області боєприпасів із зони бойових дій. Так, у Білгород-Дністровському районі у 50-річного чоловіка вилучили дві ручні осколкові гранати Ф-1, які він намагався збути. Також правоохоронці конфіскували готівку, отриману за продаж "товару".

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Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч.1 ст.263 ККУ (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За це його можуть ув’язнити на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, вчора ми писали про масштабні рейди в Одесі щодо виявлення незаконного обігу зброї, боєприпасів і вибухівки. Крім того, нащодавно у Києві чоловік продав гранату, за що отримав три роки позбавлення волі.