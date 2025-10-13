Пробки на трассе Одесса-Рени 13 октября: проблемы у границы с Молдовой, движение в Румынию - без задержек

Выезд в Молдову и Румынию — что происходит на трассе Одесса-Рени
Сегодня, 13 октября на трассе Одесса-Рени в направлении пункта пропуска на границе с Молдовой наблюдаются локальные пробки. Однако задержки происходят лишь на отдельных участках дороги. Между тем движение к границе с Румынией проходит без осложнений и задержек.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались небольшие автоколонны. Задержки зафиксированы возле Нижнеднестровского парка, села Маяки а также на выезде из Одессы. Из-за этого время в пути к границе сейчас составляет более часа.
Пробки до Орловки
На международной трассе М-15 в сторону Орловки движение проходит без пробок. Сегодня примерное время в пути до дунайской границы составляет около 4 часов.
Пробки на Рени
На пути к Рени движение проходит без задержек, транспорт движется свободно. Примерное время поездки составляет около 4,5 часов. Также существует альтернативный маршрут, который в основном пролегает через территорию соседнего государства.
