Пробки на трассе Одесса-Рени 13 октября: проблемы у границы с Молдовой, движение в Румынию - без задержек

Авто в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 13 октября на трассе Одесса-Рени в направлении пункта пропуска на границе с Молдовой наблюдаются локальные пробки. Однако задержки происходят лишь на отдельных участках дороги. Между тем движение к границе с Румынией проходит без осложнений и задержек.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в Молдову

В направлении пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались небольшие автоколонны. Задержки зафиксированы возле Нижнеднестровского парка, села Маяки а также на выезде из Одессы. Из-за этого время в пути к границе сейчас составляет более часа. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

На международной трассе М-15 в сторону Орловки движение проходит без пробок. Сегодня примерное время в пути до дунайской границы составляет около 4 часов.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

На пути к Рени движение проходит без задержек, транспорт движется свободно. Примерное время поездки составляет около 4,5 часов. Также существует альтернативный маршрут, который в основном пролегает через территорию соседнего государства.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы писали, что украинцы должны за парковку авто в аэропорту Молдовы. Также мы сообщали, что в Румынию невозможно попасть, если у водителя не будет одной бумажки.