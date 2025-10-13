Відео
Головна Одеса Виїзд до Молдови та Румунії — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Виїзд до Молдови та Румунії — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 13:50
Затори на трасі Одеса–Рені 13 жовтня: проблеми біля кордону з Молдовою, рух до Румунії — без затримок
Авто в черзі на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

 

Сьогодні, 13 жовтня на трасі Одеса–Рені в напрямку пункту пропуску на кордоні з Молдовою спостерігаються локальні затори. Однак затримки відбуваються лише на окремих ділянках дороги. Тим часом рух до кордону з Румунією проходить без ускладнень та затримок.

Читайте також:

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

В напрямку пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися невеликі автоколони. Затримки зафіксовані біля Нижньодністровського парку, села Маяки а також на виїзді з Одеси. Через це час у дорозі до кордону зараз складає понад годину.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

На міжнародній трасі М-15 у бік Орлівки рух проходить без заторів. Сьогодні приблизний час у дорозі до дунайського кордону становить близько 4 годин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

На шляху до Рені рух проходить без затримок, транспорт рухається вільно. Приблизний час поїздки становить близько 4,5 годин. Також існує альтернативний маршрут, який здебільшого пролягає через територію сусідньої держави.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали, що українці заборгували за паркування авто в аеропорту Молдови. Також ми повідомляли, що у Румунію неможливо потрапити, якщо у водія не буде одного папірця.

Одеса кордон авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
