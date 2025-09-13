Пробки Одесса-Рени 13 сентября - ситуация на границе

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

Утром 13 сентября на трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки, а в направлении молдавской границы наблюдаются очереди. Самая сложная ситуация возле пункта пропуска "Паланка", где движение существенно замедлено. Зато в Румынию сегодня можно добраться без больших трудностей.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на Паланке

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Дорога на Паланку займет сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей также не наблюдается.

Пробки на Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Орловку

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Дорога до дунайской границы займет сегодня более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот из Google Maps

