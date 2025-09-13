Затори Одеса-Рені 13 вересня - ситуація на кордоні

Виїзд до Молдови ускладнений — ситуація на трасі Одеса-Рені
Вранці 13 вересня на трасі Одеса-Рені утворилися значні затори, а у напрямку молдовського кордону спостерігаються черги. Найскладніша ситуація біля пункту пропуску "Паланка", де рух суттєво сповільнено. Натомість до Румунії сьогодні можна дістатися без великих труднощів.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на Паланку
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.
Затори на Орлівку
Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.
