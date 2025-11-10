Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Выезд в Молдову затруднен — что происходит на трассе Одесса-Рени

Выезд в Молдову затруднен — что происходит на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 14:10
обновлено: 15:07
Замедление движения на трассе Одесса-Рени 10 ноября из-за сложных дорожных условий
Машины на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В понедельник, 10 ноября, на трассе Одесса-Рени в направлении молдавской границы фиксируют замедление движения транспорта из-за сложных дорожных условий. Водителей предупреждают о возможных очередях и призывают планировать маршруты заранее. На других направлениях, в частности к румынской границе, движение остается стабильным.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в Молдову

По дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки на нескольких участках дороги. Задержки зафиксированы вблизи села Маяки и возле Нижнеднестровского парка перед границей и на границе. Путешествие до границы продлится 1 час 12 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені до Молдови
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение в сторону Орловки пока стабильное — без пробок и осложнений. Дорога до пункта пропуска на Дунае занимает примерно 3 часа 45 минут. Также водители могут воспользоваться альтернативным маршрутом, который преимущественно пролегает по территории Молдовы.

Затори на трасі Одеса-Рені до Орлівки
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Сегодня движение транспорта в направлении Рени происходит без пробок и задержек. Ориентировочная продолжительность поездки — чуть более 4 часов. Кроме того, доступен альтернативный путь, который преимущественно пролегает по территории Молдовы.

Напомним, мы сообщали о том, что Румыния обновила правила пересечения границы для украинских водителей. Также мы писали о том, стоит ли купить подержанный Kia Ceed.

Одесса КПП дороги авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации