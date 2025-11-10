Замедление движения на трассе Одесса-Рени 10 ноября из-за сложных дорожных условий

Машины на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В понедельник, 10 ноября, на трассе Одесса-Рени в направлении молдавской границы фиксируют замедление движения транспорта из-за сложных дорожных условий. Водителей предупреждают о возможных очередях и призывают планировать маршруты заранее. На других направлениях, в частности к румынской границе, движение остается стабильным.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

По дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки на нескольких участках дороги. Задержки зафиксированы вблизи села Маяки и возле Нижнеднестровского парка перед границей и на границе. Путешествие до границы продлится 1 час 12 минут. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение в сторону Орловки пока стабильное — без пробок и осложнений. Дорога до пункта пропуска на Дунае занимает примерно 3 часа 45 минут. Также водители могут воспользоваться альтернативным маршрутом, который преимущественно пролегает по территории Молдовы.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Сегодня движение транспорта в направлении Рени происходит без пробок и задержек. Ориентировочная продолжительность поездки — чуть более 4 часов. Кроме того, доступен альтернативный путь, который преимущественно пролегает по территории Молдовы.

Сегодня движение транспорта в направлении Рени происходит без пробок и задержек. Ориентировочная продолжительность поездки — чуть более 4 часов. Кроме того, доступен альтернативный путь, который преимущественно пролегает по территории Молдовы.