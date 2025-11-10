Сповільнення руху на трасі Одеса–Рені 10 листопада через складні дорожні умови

Автівки на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У понеділок, 10 листопада, на трасі Одеса–Рені у напрямку молдовського кордону фіксують сповільнення руху транспорту через складні дорожні умови. Водіїв попереджають про можливі черги та закликають планувати маршрути завчасно. На інших напрямках, зокрема до румунського кордону, рух залишається стабільним.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

Дорогою до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори на декількох ділянках дороги. Затримки зафіксовані поблизу села Маяки та біля Нижньодністровського парку перед кордоном та на кордоні. Подорож до кордону триватиме 1 годину 12 хвилин. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух у бік Орлівки наразі стабільний — без заторів і ускладнень. Дорога до пункту пропуску на Дунаї займає приблизно 3 години 45 хвилин. Також водії можуть скористатися альтернативним маршрутом, що переважно пролягає територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Сьогодні рух транспорту в напрямку Рені відбувається без заторів і затримок. Орієнтовна тривалість поїздки — трохи понад 4 години. Крім того, доступний альтернативний шлях, який переважно пролягає територією Молдови.

