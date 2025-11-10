Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Виїзд до Молдови ускладнено — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Виїзд до Молдови ускладнено — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 14:10
Оновлено: 14:32
Сповільнення руху на трасі Одеса–Рені 10 листопада через складні дорожні умови
Автівки на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У понеділок, 10 листопада, на трасі Одеса–Рені у напрямку молдовського кордону фіксують сповільнення руху транспорту через складні дорожні умови. Водіїв попереджають про можливі черги та закликають планувати маршрути завчасно. На інших напрямках, зокрема до румунського кордону, рух залишається стабільним.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

Дорогою до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори на декількох ділянках дороги. Затримки зафіксовані поблизу села Маяки та біля Нижньодністровського парку перед кордоном та на кордоні. Подорож до кордону триватиме 1 годину 12 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені до Молдови
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух у бік Орлівки наразі стабільний — без заторів і ускладнень. Дорога до пункту пропуску на Дунаї займає приблизно 3 години 45 хвилин. Також водії можуть скористатися альтернативним маршрутом, що переважно пролягає територією Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені до Орлівки
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Сьогодні рух транспорту в напрямку Рені відбувається без заторів і затримок. Орієнтовна тривалість поїздки — трохи понад 4 години. Крім того, доступний альтернативний шлях, який переважно пролягає територією Молдови.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Румунія оновила правила перетину кордону для українських водіїв. Також ми писали про те, чи варто купити вживаний Kia Ceed.

Одеса КПП дороги авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації