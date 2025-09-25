Видео
Выезд хасидов через Одесскую область – на границе огромные пробки

Выезд хасидов через Одесскую область – на границе огромные пробки

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 16:30
Очереди на границе с Молдовой из-за выезда паломников-хасидов
Паломники покидают Украину. Фото: Государственная пограничная служба

На границе с Молдовой осложнилось движение из-за массового выезда паломников-хасидов после празднования Рош ха-Шана. В нескольких пунктах пропуска в Одесской и Винницкой областях образовались значительные очереди. Пограничники уже усилили работу, чтобы ускорить пропуск.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Очереди на КПП

После завершения празднования Рош ха-Шана тысячи паломников-хасидов покидают Украину. Это вызвало резкий рост пассажиропотока на границе с Молдовой. По состоянию на сейчас в пунктах пропуска фиксируют значительные очереди:

  • "Паланка — Маяки — Удобное" — около 80 авто;
  • "Староказачье" — 40;
  • "Могилев-Подольский" — 70;
  • "Бронница" — 60.

Чтобы разгрузить ситуацию, пограничники выставили дополнительные наряды и усилили контроль. Они призывают путешественников учитывать пробки при планировании поездок и по возможности выбирать менее загруженные пункты пропуска.

Напомним, мы писали, что в Умани хасиды обустроили ресторан-укрытие. Также мы сообщали, что один из паломников высказался о Путине и рассказал об Умани.

Одесса паломники Одесская область хасиды Новости Одессы выезд за границу
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
