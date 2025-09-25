Очереди на границе с Молдовой из-за выезда паломников-хасидов

Паломники покидают Украину. Фото: Государственная пограничная служба

На границе с Молдовой осложнилось движение из-за массового выезда паломников-хасидов после празднования Рош ха-Шана. В нескольких пунктах пропуска в Одесской и Винницкой областях образовались значительные очереди. Пограничники уже усилили работу, чтобы ускорить пропуск.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Очереди на КПП

После завершения празднования Рош ха-Шана тысячи паломников-хасидов покидают Украину. Это вызвало резкий рост пассажиропотока на границе с Молдовой. По состоянию на сейчас в пунктах пропуска фиксируют значительные очереди:

"Паланка — Маяки — Удобное" — около 80 авто;

"Староказачье" — 40;

"Могилев-Подольский" — 70;

"Бронница" — 60.

Чтобы разгрузить ситуацию, пограничники выставили дополнительные наряды и усилили контроль. Они призывают путешественников учитывать пробки при планировании поездок и по возможности выбирать менее загруженные пункты пропуска.

