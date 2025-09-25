Черги на кордоні з Молдовою через виїзд паломників-хасидів

Виїзд хасидів через Одещину – на кордоні величезні затори
На кордоні з Молдовою ускладнився рух через масовий виїзд паломників-хасидів після святкування Рош га-Шана. У кількох пунктах пропуску на Одещині та Вінниччині утворилися значні черги. Прикордонники вже посилили роботу, щоб прискорити пропуск.
Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.
Черги на КПП
Після завершення святкування Рош га-Шана тисячі паломників-хасидів залишають Україну. Це спричинило різке зростання пасажиропотоку на кордоні з Молдовою. Станом на зараз у пунктах пропуску фіксують значні черги:
- "Паланка — Маяки — Удобне" — близько 80 авто;
- "Старокозаче" — 40;
- "Могилів-Подільський" — 70;
- "Бронниця" — 60.
Щоб розвантажити ситуацію, прикордонники виставили додаткові наряди та посилили контроль. Вони закликають мандрівників враховувати затори при плануванні поїздок і за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску.
