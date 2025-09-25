Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рютте зробив важливу заяву щодо постачання зброї Україні
Головна Одеса Виїзд хасидів через Одещину – на кордоні величезні затори

Виїзд хасидів через Одещину – на кордоні величезні затори

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 16:30
Черги на кордоні з Молдовою через виїзд паломників-хасидів
Паломники покидають Україну. Фото: Державна прикордонна служба

На кордоні з Молдовою ускладнився рух через масовий виїзд паломників-хасидів після святкування Рош га-Шана. У кількох пунктах пропуску на Одещині та Вінниччині утворилися значні черги. Прикордонники вже посилили роботу, щоб прискорити пропуск.

Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби.

Реклама
Читайте також:

Черги на КПП

Після завершення святкування Рош га-Шана тисячі паломників-хасидів залишають Україну. Це спричинило різке зростання пасажиропотоку на кордоні з Молдовою. Станом на зараз у пунктах пропуску фіксують значні черги:

  • "Паланка — Маяки — Удобне" — близько 80 авто;
  • "Старокозаче" — 40;
  • "Могилів-Подільський" — 70;
  • "Бронниця" — 60.

Щоб розвантажити ситуацію, прикордонники виставили додаткові наряди та посилили контроль. Вони закликають мандрівників враховувати затори при плануванні поїздок і за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску.

Нагадаємо, ми писали, що в Умані хасиди облаштували ресторан-укриття. Також ми повідомляли, що один із паломників висловився про Путіна та розповів про Умань.

Одеса паломники Одеська область хасиди Новини Одеси виїзд за кордон
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації