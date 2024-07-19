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Выезд из Одессы за границу усложнен — пробки на международной трассе

19 июля 2024 18:11
Верзилова Єлизавета - редактор
Пробки на трассе Одесса-Рени сегодня, 19 июля: где есть очереди
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

На трассе Одесса – Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в пятницу вечером, 19 июля. Стоит отметить, что их размеры не значительны. Кроме этого, зафиксированы небольшие очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Маяках, небольшое скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Там очередь достигает около километра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом тоже небольшая очередь.

Пробки в направлении Поланки 19 июля
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" также зафиксирована очередь на пересечение границы. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора" 19 июля
Очередь на КПП. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунаров, Броски и Измаила. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

Пробки в направлении Орловки 19 июля
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, также есть очереди на пересечение границы. Однако есть и пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Очереди на КПП "Рени - Джюрджюлешть" 19 июля
Дорога к Рене. Фото: скриншот

Цены на горючее

По данным мониторингового портала , 19 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,11 грн/л;
  • А-95 — 56,52 грн/л;
  • А-92 —- 53,64 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,76 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,91 грн/л.

Мы писали, что в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Речь идет об установке КПП для автомобилей с сообщением "Виноградовка — Вулканешты".

Также мы писали, что на контрольно-пропускном пункте "Рени — Джюрджюлештб" завершили работы по благоустройству территории. Это значительно улучшило организацию дорожного движения на территории пункта, и теперь прохождение контроля станет быстрее.

Одесса Молдова граница КПП авто Одесская область Новости Одессы Румуния

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