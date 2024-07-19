Затори на трасі Одеса-Рені сьогодні, 19 липня: де є черги

Виїзд з Одеси за кордон ускладнений — затори на міжнародній трасі
На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у п'ятницю увечері, 19 липня. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними. Окрім цього, зафіксовані невеликі черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є затор в Маяках, невелике скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку. Там черга сягає близько кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж невелика черга.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" також зафіксована черга на перетин кордону. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, Броски та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, також є черги на перетин кордону. Проте є й затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.
Ціни на пальне
За даними моніторингового порталу, 19 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,11 грн/л;
- А-95 — 56,52 грн/л;
- А-92 — 53,64 грн/л;
- дизельне пальне — 52,76 грн/л;
- скраплений газ — 26,91 грн/л.
Ми писали, що в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі. Йдеться про встановлення КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулканешти".
Також ми писали, що на контрольно-пропускному пункті "Рені — Джюрджюлешть" завершили роботи з благоустрою території. Це значно покращило організацію дорожнього руху на території пункту, тож тепер проходження контролю стане швидшим.
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