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Виїзд з Одеси за кордон ускладнений — затори на міжнародній трасі

19 липня 2024 18:11
Верзілова Єлизавета - редактор
Затори на трасі Одеса-Рені сьогодні, 19 липня: де є черги
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у п'ятницю увечері, 19 липня. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними. Окрім цього, зафіксовані невеликі черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор в Маяках, невелике скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку. Там черга сягає близько кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж невелика черга.

Затори у напрямку Паланки 19 липня
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" також зафіксована черга на перетин кордону. На картах ця ділянка поступово червонішає, що свідчить про утруднений рух.

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора" 19 липня
Черга на КПП. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, Броски та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає. 

Затори у напрямку Орлівки 19 липня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, також є черги на перетин кордону. Проте є й затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором. 

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть" 19 липня
Дорога до Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За даними моніторингового порталу, 19 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,11 грн/л;
  • А-95 — 56,52 грн/л;
  • А-92 — 53,64 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,76 грн/л;
  • скраплений газ — 26,91 грн/л.

Ми писали, що в Одеській області планують улаштувати новий пункт пропуску через державний кордон у Болградському районі.  Йдеться про встановлення КПП для автівок зі сполученням "Виноградівка — Вулканешти".

Також ми писали, що на контрольно-пропускному пункті "Рені — Джюрджюлешть" завершили роботи з благоустрою території. Це  значно покращило організацію дорожнього руху на території пункту, тож тепер проходження контролю стане швидшим.

Одеса Молдова кордон КПП авто Одеська область Новини Одеси Румунія

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