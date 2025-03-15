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Выезд за границу — ситуация на международной трассе Одесса-Рені

15 марта 2025 17:17
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса — Рени и очереди на границе
Пробки на трассе Одесса - Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 15 марта, на трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки, а на пограничных пунктах пропуска под вечер собираются очереди. Путешественникам в соседние страны стоит спешить, чтобы успеть пересечь границу до комендантского часа, ведь прохождение таможенного пункта требует некоторого времени.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта затруднено. Дорога на Паланку займет сегодня почти два часа.

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Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" в отличие от Паланки пока свободен. Водителям придется выстоять в очереди только для прохождения таможенного контроля.

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Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть пробка через канал Кофа.

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Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"

На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

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Пробки на пункте пропуска "Рени — Джурджулешть". Фото: скриншот

Напомним, водителям, которые планируют поездку в Молдову, стоит внимательно проверить документы, ведь без сертификата технического осмотра въезд в страну запрещен. Также мы писали, какая страна быстрее и дешевле всего предоставляет гражданство.

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