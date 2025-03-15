Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні

Затори на трасі Одеса — Рені. Фото: скриншот

Сьогодні, 15 березня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори, а на прикордонних пунктах пропуску під вечір збираються черги. Мандрівникам до сусідніх країн варто поспішати, щоб встигнути перетнути кордон до комендантської години, адже проходження митного пункту потребує деякого часу.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні майже дві години.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" на відміну від Паланки наразі вільна. Водіям прийдеться вистояти в черзі тільки для проходження митного контролю.

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є затор через канал Кофа.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.

Затори на пункті пропуску "Ренi — Джурджулешть". Фото: скриншот

Нагадаємо, водіям, які планують поїздку до Молдови, варто уважно перевірити документи, адже без сертифіката технічного огляду в’їзд до країни заборонений. Також ми писали, яка країна найшвидше і найдешевше надає громадянство.