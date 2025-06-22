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Главная Одесса Выезд за границу через трассу Одесса-Рени затруднен — причина

Выезд за границу через трассу Одесса-Рени затруднен — причина

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Дата публикации 22 июня 2025 17:00
Пробки на границе с Молдовой: очереди возле Паланки
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот с google.maps
Ключові моменти Пробки в Молдову Пробки на юге Одесской области

Вечером 22 июня главная дорога Бессарабии стоит в пробках. Из-за скопления транспорта на пунктах пропуска в направлении Молдовы и Румынии, водителям приходится проводить в очередях часами. Поэтому стоит выезжать раньше и готовиться еще и к задержкам на таможне.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В направлении Молдовы очереди начинаются уже на въезде в село Маяки, а также перед мостом, ведущим к пункту "Паланка — Маяки —Удобное". В пробках стоят не только перед самой таможней, но и на транзитном участке по территории Молдовы. Поездка в Паланку может затянуться на несколько часов.

Виїзд за кордон ускладнений через трасу Одеса-Рені — яка причина - фото 1
Пробки до Паланки. Фото: скриншот с google.maps

Пробки на юге Одесской области

На юге области, вдоль трассы М-15, наблюдаются скопления транспорта в пределах Сараты, Зари, Татарбунаров, Кирничек и Сафьян. Однако эти пробки не критичны и существенно не влияют на скорость движения. Очередей перед паромным пунктом пропуска в Орловке на данный момент нет.

Виїзд за кордон ускладнений через трасу Одеса-Рені — яка причина - фото 2
Дорога к паромному пункту пропуска в Орловке. Фото: скриншот с google.maps

На КПП "Рени" очередей на пересечение границы также не зафиксировано. Но на подъезде к городу есть пробка, которая обозначена оранжевым цветом — это означает, что скорость движения там снижена.

Виїзд за кордон — де ускладнений рух на трасі Одеса-Рені - фото 4
Дорога к КПП "Рени — Джюрджюлешть". Фото: скриншот с google.maps

Напомним, мы писали, как получить разрешение на пересечение транзитной дороги в селе Паланка и не застрять там. Также сообщали, какие документы нужны на границе с Румынией.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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