Выезд за границу — пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на КПП

Выезд за границу — где придется постоять на трассе Одесса-Рени
Вечером 12 апреля на международной трассе Одесса-Рени образовались немалые пробки. Большое количество скопления транспорта наблюдается и на пропускных пунктах в Молдову и Румынию, там очереди собираются из-за задержки с прохождением таможенного контроля. Поэтому путешественникам в соседние страны стоит тщательно выбирать, где именно пересечь границу.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе сел Большой Дальник и Маяки, еще одно скопление машин наблюдается по дороге к КПП и перед самым контрольно-пропускным пунктом. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено и на карте этот участок обозначен красным цветом. Также есть очереди и на самой границе с Молдовой. Дорога на Паланку займет сегодня более двух часов.
Участок до КПП "Староуозачье — Тудора" пока свободен. Кроме этого, нет и очередей на прохождение таможенного контроля.
Пробки в Румынию
На ближайшем к Румынии паромном переходе пункта пропуска "Орловка — Исакча" тоже придется задержаться, но не надолго. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах села Байрамча, Сараты и в селе Холмское. Также есть пробка через канал Кофа.
На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.
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