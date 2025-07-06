Пробки перед КПП в Одесской области 7 июля: карта и ситуация

Выезд за границу — где вечером пробки на трассе Одесса-Рени
В воскресенье вечером, 6 июля, на юге Одесской области фиксируются локальные пробки по направлению к молдавской границе. Наибольшее скопление транспорта — вблизи КПП "Паланка". В то же время на некоторых пунктах пропуска движение остается свободным.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Наибольшее скопление автомобилей зафиксировано на подъезде к пункту пропуска "Паланка". Очередь тянется примерно на километр и заметна еще на территории Нижнеднестровского национального парка. Этот участок на картах отмечен красным цветом, что свидетельствует о замедленном движении. Непосредственно перед КПП также наблюдается очередь, хотя и небольшая.
Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, что свидетельствует о не затрудненном движении.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано ДТП в районе села Кринички и скопление машин в Татарбунарах и Измаиле. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано.
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