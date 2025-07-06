Пробки перед КПП в Одесской области 7 июля: карта и ситуация

Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

В воскресенье вечером, 6 июля, на юге Одесской области фиксируются локальные пробки по направлению к молдавской границе. Наибольшее скопление транспорта — вблизи КПП "Паланка". В то же время на некоторых пунктах пропуска движение остается свободным.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Наибольшее скопление автомобилей зафиксировано на подъезде к пункту пропуска "Паланка". Очередь тянется примерно на километр и заметна еще на территории Нижнеднестровского национального парка. Этот участок на картах отмечен красным цветом, что свидетельствует о замедленном движении. Непосредственно перед КПП также наблюдается очередь, хотя и небольшая.

Дорога на Паланку Фото: скриншот из Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, что свидетельствует о не затрудненном движении.

Дорога на Староказачье. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано ДТП в районе села Кринички и скопление машин в Татарбунарах и Измаиле. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано.

Пробки до города Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы писали, что цены на бензин в Украине могут вскоре измениться. А также рассказывали о вождении электромобилей летом.