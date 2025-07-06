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Главная Одесса Выезд за границу — где вечером пробки на трассе Одесса-Рени

Выезд за границу — где вечером пробки на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 17:17
Пробки перед КПП в Одесской области 7 июля: карта и ситуация
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

В воскресенье вечером, 6 июля, на юге Одесской области фиксируются локальные пробки по направлению к молдавской границе. Наибольшее скопление транспорта — вблизи КПП "Паланка". В то же время на некоторых пунктах пропуска движение остается свободным.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Наибольшее скопление автомобилей зафиксировано на подъезде к пункту пропуска "Паланка". Очередь тянется примерно на километр и заметна еще на территории Нижнеднестровского национального парка. Этот участок на картах отмечен красным цветом, что свидетельствует о замедленном движении. Непосредственно перед КПП также наблюдается очередь, хотя и небольшая.

Виїзд за кордон — де увечері затори на трасі Одеса-Рені - фото 1
Дорога на Паланку Фото: скриншот из Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, что свидетельствует о не затрудненном движении.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 2
Дорога на Староказачье. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано ДТП в районе села Кринички и скопление машин в Татарбунарах и Измаиле. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик.

Виїзд за кордон — де увечері затори на трасі Одеса-Рені - фото 3
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано.

Виїзд за кордон — де увечері затори на трасі Одеса-Рені - фото 4
Пробки до города Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы писали, что цены на бензин в Украине могут вскоре измениться. А также рассказывали о вождении электромобилей летом.

Одесса КПП Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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