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Головна Одеса Виїзд за кордон — де увечері затори на трасі Одеса-Рені

Виїзд за кордон — де увечері затори на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 17:17
Затори перед КПП в Одеській області 7 липня: карта та ситуація
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот з Google Maps

У неділю ввечері, 6 липня, на півдні Одещини фіксуються локальні затори у напрямку до молдовського кордону. Найбільше скупчення транспорту — поблизу КПП "Паланка". Водночас на деяких пунктах пропуску рух залишається вільним.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Найбільше скупчення автівок зафіксовано на під’їзді до пункту пропуску "Паланка". Черга тягнеться приблизно на кілометр і помітна ще на території Нижньодністровського національного парку. Ця ділянка на картах відзначена червоним кольором, що свідчить про уповільнений рух. Безпосередньо перед КПП також спостерігається черга, хоча й невелика.

Виїзд за кордон — де увечері затори на трасі Одеса-Рені - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону не спостерігається. На картах ця ділянка синя, що свідчить про неутруднений рух.

Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на трасі Одеса — Рені - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано ДТП у районі села Кринички та скупчення машин у Татарбунарах та Ізмаїлі. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. 

Виїзд за кордон — де увечері затори на трасі Одеса-Рені - фото 3
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано.

Виїзд за кордон — де увечері затори на трасі Одеса-Рені - фото 4
Затори до міста Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали, що ціни на бензин в Україні можуть невдовзі змінитися. А також розповідали про водіння електромобілів влітку.

Одеса КПП Одеська область затори Новини Одеси черги на кордоні виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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