Затори перед КПП в Одеській області 7 липня: карта та ситуація

Виїзд за кордон — де увечері затори на трасі Одеса-Рені
У неділю ввечері, 6 липня, на півдні Одещини фіксуються локальні затори у напрямку до молдовського кордону. Найбільше скупчення транспорту — поблизу КПП "Паланка". Водночас на деяких пунктах пропуску рух залишається вільним.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Найбільше скупчення автівок зафіксовано на під’їзді до пункту пропуску "Паланка". Черга тягнеться приблизно на кілометр і помітна ще на території Нижньодністровського національного парку. Ця ділянка на картах відзначена червоним кольором, що свідчить про уповільнений рух. Безпосередньо перед КПП також спостерігається черга, хоча й невелика.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону не спостерігається. На картах ця ділянка синя, що свідчить про неутруднений рух.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано ДТП у районі села Кринички та скупчення машин у Татарбунарах та Ізмаїлі. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано.
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