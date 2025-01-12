На трассе Одесса-Рени сильно затруднено движение сегодня утром

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

По состоянию на утро 12 января наблюдаются незначительные заторы на трассе Одесса-Рени в сторону молдавской границы. Движение затруднено, в частности на под'езде к селу Паланка, а также через озеро Ялпуг в сторону границы с Румынией.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Заторы до Молдовы

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Двух Столбов и перед КПП, который расположен в районе Нижнеднестровского национального природного парка. Этот участок дороги все больше краснеет, что означает затрудненное движение. Также есть очереди на пересечение границы с Молдовой.

Заторы до Молдовы. Фото: скриншот

Участок до КПП "Староказачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.

Заторы до Румынии

Чтобы добраться до Румынии, тоже нужно постоять в очередях. Сейчас на международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются пробки возле села Броска, а также на мосту через озеро Ялпуг и на паромной переправе "Орловка". Путешествие до дунайской границы продлится сегодня более четырех часов. Также есть очереди на паромной переправе "Орловка — Исакча".

Заторы в Румынию. Фото: скриншот

Напротив, на КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет, но наблюдается скопление машин на въезд.

Напомним, на сегодня синоптики обещают в Одессе и области мороз, однако небо будет солнечным и без осадков. Также мы писали будут ли задействованы графики почасового отключения света на воскресенье в Одессе.