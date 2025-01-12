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Виїзд за кордон — яка ситуація на пропускних пунктах Одещини

12 січня 2025 09:20
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На трасі Одеса-Рені сильно ускладнений рух сьогодні вранці
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок 12 січня спостерігаються незначні затори на трасі Одеса- Рені у бік молдавського кордону. Рух ускладнений, зокрема на під'їзді до села Паланка, а також через озеро Ялпуг у бік кордону з Румунією.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Двох Стовпів та перед КПП, що розташований в районі Нижньодністровського національного природного парку. Ця ділянка дороги дедалі червоніє, що означає утруднений рух. Також є черги на перетинання кордону з Молдовою.

Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині - фото 1
Затори до Молдови. Фото: скриншот

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям доведеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори до Румунії

Щоб дістатися до Румунії, теж потрібно постояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються затори біля села Броска, а також на мосту через озеро Ялпуг і на поромній переправі "Орлівка". Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад чотири години. Також є черги на поромній переправі "Орлівка — Ісакча". 

Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині - фото 2
Затори до Румунії. Фото: скриншот

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає, але спостерігається скупчення машин на в'їзд.

Нагадаємо, на сьогодні синоптики обіцяють в Одесі та області мороз, проте небо буде сонячним і без опадів. Також ми писали чи будуть залучені графіки погодинного відключення світла на неділю в Одесі.

Одеса затори Новини Одеси черги черги на кордоні виїзд за кордон

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08:50 У Києві військовий судився з Monobank через списані гроші

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:26 Фіцо назвав Зеленського жебраком після зупинки транзиту газу

08:18 Бійці КНДР попри удари дронами штурмують великими групами, — ISW

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