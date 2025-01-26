Пробки на трассе Одесса - Рени и очереди на границе

Выезд за границу — какая ситуация на пропускных пунктах Одесчины
В воскресенье, 26 января, на трассе Одесса-Рени наблюдаются локальные заторы, а на пограничных пунктах пропуска в Одесской области собираются очереди. Путешественникам в соседние страны придется задержаться на несколько часов на прохождение таможенного пункта.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Заторы до Молдовы
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.
Пункт пропуска "Староказачье — Тудора"
Участок до КПП "Староказачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.
Заторы до Румынии
На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть пробка через канал Кофа.
Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"
На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.
Напомним мы писали, что восстановить Ивановский мост в Одессе невозможно без государственного финансирования. Также эвакуаторы, предоставленные Германией, могут заработать в городе не раньше лета.
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